Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки СШАИнтерфакс 18:17
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
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Трамп предложил кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки США
Московский Комсомолец17:14
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Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:54
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области попал в аварию
Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший заместитель губернатора Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено в 04:17
Космос
В Москве представили проект аппарата, который изучит участки Луны
В московском Музее космонавтики презентовали проект микроспутника, разработанный российскими инженерами для изучения участков Луны, информирует ТАСС.
Обновлено 26 июля в 06:32
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Нижний Новгород» нанес «Торпедо» первое поражение в ФНЛ
Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали волевую победу над московским «Торпедо» в 5-м туре первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 12:01
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Экономика
LSE ведет переговоры о покупке Refinitiv
Сумма сделки может составить $27 млрд Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что ведет переговоры о покупке финансовой информационно-аналитической компании Refinitiv.
Обновлено в 09:12
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Умерла самая умная собака в мире
В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире.
Обновлено в 21:39
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено в 18:00
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес
Брат Меган Маркл попросил Елизавету II о помощи
Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший публично обратился к королеве Великобритании и попросил ее о помощи.
Обновлено в 12:28
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено в 23:15
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено в 20:51
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Технологии
Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.
Обновлено в 18:41
Авто
Lamborghini покажет во Франкфурте 1000-сильный гиперкар
Расписание пресс-конференций на Франкфуртском автосалоне показывает, что Lamborghini планирует провести специальное мероприятие 10 сентября в 11:00 по местному времени.
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
Обновлено в 21:34
Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президента
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55