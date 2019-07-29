Политика

Трамп решил сменить главу Национальной разведки СШАИнтерфакс вчера в 18:17

Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
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