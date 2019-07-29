Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки СШАИнтерфакс вчера в 18:17
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
Политика
Климкин заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»
Обновлено в 04:55
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших новинок среди кроссоверов в 2019 году.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Футбол
Маурисио Почеттино: «После финала ЛЧ десять дней сидел дома»
Обновлено в 05:14
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов
За год российские автомобилисты заплатили более 71 миллиарда рублей штрафов, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными уменьшился в России
Как пишет издание «Актуальные Новости», специалисты определили, что с 2000 года разница между сотрудниками низко- и высокооплачиваемых должностей сократилась с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Китай заменил США на Россию в закупках сои
Китай разрешил поставки сои из России, она заменит американскую.
Обновлено в 01:04
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы
ИА «Ореанда-Новости» Актриса Инна Чурикова вскоре будет выписана из больницы, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.
Обновлено в 04:38
Общество
Санкт-Петербург вошёл в список самых «неспящих» городов России
Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
После ДТП с Косиловым девушке пришлось перенести операцию
В результате аварии различные травмы получили 22-летний водитель отечественного автомобиля и два его пассажира – мужчина и девушка 20 лет.
Обновлено в 01:07
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска
Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Здоровье
ФОМС: в Зауралье в 40% осложнений при пневмонии виновны медики
40% случаев осложнений у пациентов, страдающих пневмонией, связаны с некачественной медицинской помощью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения фонда медицинского страхования.
Обновлено в 02:21
Политика
В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России
Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы
Сотрудники СК в столице Кубани начали проверку по факту обнаружения на одной из улиц 13-летнего школьника в состоянии комы.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Эксперт рассказал о пользе поцелуев для похудения
Обновлено в 02:10