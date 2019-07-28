Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки СШАИнтерфакс 18:17
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп предложил кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки США
Московский Комсомолец17:14
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Происшествия
У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников
Обновлено в 13:16
Происшествия
Спасатели эвакуировали из подтопленных районов Иркутской области более 1 тыс. человек
Обновлено в 21:28
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Политика
ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию
Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Армия и оружие
Венесуэла пожалуется в ООН на нарушения США ее воздушного пространства
Венесуэла намерена обратиться в ООН с жалобой на нарушение Соединенными Штатами воздушного пространства страны, сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в твиттере.
Обновлено в 21:07
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено в 04:46
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Гаджеты
Глава Redmi намекнул на скорый выпуск Redmi Note 8
У Xiaomi в августе выйдет флагманский смартфон Mi Mix 3s с модемом 5G, а Redmi, судя по всему, уже планирует выпуск Redmi Note 8. На это указывает сообщение главы бренда Лю Вейбинга (Lu Weibing), опубликованное в социальной сети Weibo.
Обновлено в 15:26
Происшествия
NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России
Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Во Владивостоке осудят сбившего насмерть женщину с ребенком водителя
На улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке водитель не учел уклон проезжей части, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.
Обновлено в 20:49
Политика
Партия Зеленского заменит госадминистрации на префектуры
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» собралась провести реформу административного устройства.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Трех человек расстреляли около заправки во Франции
Как отмечается, в результате стрельбы три человека скончались, еще один - получил ранения. Среди погибших есть одна женщина.
Обновлено в 17:24
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Экономика
Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли
В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа, в то время как специалисты из РФ - над территорией Норвегии.
Обновлено в 19:41
Игры
WB Games Montreal работает над новой игрой по комиксам DC
Обновлено в 06:19
Общество
Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта
Главным достоинством электронного паспорта россияне называют его универсальность, когда в одном документе могут содержаться все необходимые данные (11%).
Обновлено в 20:36
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается
Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено в 15:48
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено в 04:55
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05