Политика

Трамп решил сменить главу Национальной разведки СШАИнтерфакс 18:17

Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
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Американский политик, член Республиканской партии, сенатор США от штата Индиана, Директор Национальной разведки с 16 марта 2017 года.
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