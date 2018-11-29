Вопрос в том, предупреждали ли украинские корабли русских о своем проходе. У них есть система, и это была работающая система. Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что случилось.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе. Глава Белого дома поинтересовался, предупреждала ли Украина российскую сторону перед тем, как украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны в Керченском проливе.

Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе

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