Был вопрос — было ли предупреждение? Они дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе. Глава Белого дома поинтересовался, предупреждала ли Украина российскую сторону перед тем, как украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны в Керченском проливе.

Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе

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