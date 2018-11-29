Политика

Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе
РИА Новости
вчера в 23:50

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе. Глава Белого дома поинтересовался, предупреждала ли Украина российскую сторону перед тем, как украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны в Керченском проливе.
РИА Новостивчера в 23:50
Дональд Трамп
Вопрос в том, предупреждали ли украинские корабли русских о своем проходе. У них есть система, и это была работающая система. Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что случилось.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГазета.Ru 01:37

Подробнее о событии

Трамп заинтересовался действиями украинских моряков в Керченском проливе

RT на русском01:56

Трамп пообещал разобраться в инциденте в Керченском проливе

Газета.Ru01:37

Трамп пообещал «разобраться» с инцидентом в Керченском проливе

РБКвчера в 23:24

«Порошенко что ли в угол поставит?»: в РФ отреагировали на намерение Трампа разобраться в инциденте в Азове

ФАН00:17

Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 23:50

Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Lenta.ruвчера в 20:36

Трамп считает нужным выяснить, предупреждала ли Украина Россию о проходе судов

ТАССвчера в 18:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20

Обновлено в 07:05
Политика

Путин поставил три задачи перед Общероссийским народным фронтом

Владимир Путин призвал участников Общероссийского народного фронта включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития государства.
Обновлено в 07:12
Политика

Украина намерена попросить Турцию закрыть Босфорский пролив

Обновлено в 07:07
Политика

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов

Обновлено в 07:13
Политика

Лаврентьев оценил итоги встречи по Сирии в Астане

Россия рассматривает итоги 11-й встречи по Сирии в Астане как положительные, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 06:04
Политика

Меркель призвала украинские власти действовать разумнее

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин оказать воздействие на власти Украины в связи с провокацией в Керченском проливе.
Обновлено в 06:59
Политика

Отец Бутиной прокомментировал сообщения о ее сделке с прокурором

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной допускает, что его дочь под давлением может пойти на сделку с американскими прокурорами, сообщается в Telegram-канале RT.
Обновлено в 07:11
Политика

В конгрессе США предложили запретить продление СНВ после 2021 года

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вслед за возможным расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности есть вероятность, что будет расторгнут и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной

На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
Обновлено в 07:10
Политика

Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ

Россиян освободили от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммуналки.
Обновлено в 06:36
Политика

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:10
Политика

Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 07:10
Политика

В России выявили нелегальную схему поставок украинской продукции

Нелегальную схему поставок из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения выявили в России.
Обновлено в 06:23
Политика

Россия и Иран договорились об отмене туристических виз

"Что касается туризма, то у нас есть договоренность об отмене виз, подписанные по этому вопросу документы нуждаются только в исполнительном регламенте", — уточнил он.
Обновлено в 06:32
Политика

Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день считает, что на президентских выборах 2020 года у него не будет достойных соперников.
Обновлено в 06:20
ещё по теме
Главное