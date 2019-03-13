Политика

Трамп решил приостановить полеты на Boeing 737 MAX в СШАГазета.Ru 14:46

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США приостановят полеты на Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин крушения самолета в Эфиопии 10 марта, сообщает "Эй-би-си". Отмечается, что Трамп принял такое решение после давления со стороны других стран.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп распорядился немедленно прекратить полеты Boeing 737 MAX 8

Московский Комсомолец14:43

Трамп распорядился приостановить полеты на Boeing 737 MAX

Известия14:35

Трамп решил приостановить полеты на Boeing 737 MAX в США

Газета.Ru14:46

Трамп распорядился прекратить полеты Boeing 737 MAX 8 и 9

Коммерсантъ14:54

Трамп поручил приостановить в США полёты Boeing 737 Max 8 и Max 9

Говорит Москва14:53

Трамп объявил о приостановке полетов Boeing 737 Max в США

Ведомости14:46

Трамп решил запретить полеты Boeing 737 MAX

РБК14:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Хоккей

СКА с минимальным счетом обыграл «Локомотив» в Кубке Гагарина

Обновлено в 14:48
Спорт

Немец Пайффер выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Обновлено в 12:54
Общество

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи Facebook пожаловались на проблемы в работе сайта: 33% не могут на него зайти, 33% заявляют, что не могут обновить ленту новостей, а еще треть говорит о проблемах с авторизацией, следует из данных Downdetector.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Юлию Началову перевели из реанимации

Обновлено в 14:37
Политика

Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет

При сборке новейших украинских ракет были использованы детали из России, однако ФСБ перекрыла каналы их поставок, заявил в Верховной раде генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по складу террористов в Идлибе

ВКС по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 13:06
Политика

Делегация французских политиков прибыла в Крым

Французские политики прибыли в Крым с визитом, приуроченным к пятилетию воссоединения полуострова с Россией, сообщил руководитель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 13:42
Политика

Медведев и Володин провели рабочую встречу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в преддверии отчета правительства в Госдуме встретился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба ГД.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в стекле

"Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Салоники, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла во время взлета", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:22
Происшествия

CNN сообщил о жалобах пилотов на Boeing 737 MAX

Пилоты, которые летали на Boeing 737 MAX, жаловались на то, как самолеты ведут себя во время полета.
Обновлено в 14:19
Политика

Радикалы пытались сорвать выступление Порошенко в Чернигове

Представители партии "Национальный корпус" в среду попытались сорвать митинг с участием президента Украины Петра Порошенко на площади возле Екатерининской церкви в Чернигове, требуя от него решения вопроса коррупции в армии.
Обновлено в 09:45
Футбол

Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити»

Обновлено в 14:32
Политика

Новым заместителем генпрокурора Чайки стал зять Шойгу

Совет Федерации назначил зятя министра обороны Сергея Шойгу Алексея Захарова заместителем генпрокурора России Юрия Чайки.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Бразилии во время стрельбы в школе погибли восемь человек

В результате стрельбы в одной из школ Бразилии погибли по меньшей мере восемь человек, сообщают бразильские СМИ.
Обновлено в 10:41
Политика

WP: суд приговорил Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы

Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы.
Обновлено в 12:41
Футбол

Диего Марадона: «Аргентинцы гордятся Месси, но Роналду — зверь»

Аргентинский тренер Диего Марадона поделился впечатлениями от игры португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0). В этой встрече Роналду оформил хет-трик.
Обновлено в 14:55
Кино

Руки-базуки отказался от съемок в «Брате-3» после слов о порносценах

Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки внезапно отказался от съемок в скандальном фильме "Брат-3", который по замыслу его создателя Стаса Барецкого должен стать продолжением дилогии "Брат" Алексея Балабанова.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Петербурге псевдоблаготворители арестованы за аферы с квартирами

Обновлено в 13:05
Политика

Порошенко сравнил Мазепу с Вашингтоном и Ганди

Порошенко отметил, что Мазепа «в решающий момент, когда нужно было выбирать между верностью чужому монарху и своему отечеству», сделал выбор в пользу Украины.
Обновлено в 14:02
Происшествия

ФСБ подала иск к «Новой газете»

ФСБ сочла порочащими ее деловую репутацию две статьи «Новой газеты» о гражданине Киргизии Хуснидине Зайнабидинове, которого задержали вскоре после взрыва дома в Магнитогорске («Ведомости» ознакомились с текстом иска).
Обновлено в 08:30
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму

Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Кузнецова рассказала о возможной дальнейшей судьбе девочки-маугли

Что касается дальнейшей судьбы ребенка, то Кузнецова сообщила, что родственников пока не нашли.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Алексей Прокопенко пришел к следователям

Обновлено в 13:54
Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Российский горнолыжник упал в ущелье во французских Альпах и погиб

Мужчина скончался после падения в ущелье с 300-метровой высоты.
Обновлено в 11:06
Политика

Совфед отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях

Совет Федерации в среду, 13 марта, отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:05
Экономика

Росстат может скорректировать расчет реальных доходов населения

Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения.
Обновлено в 01:27
Футбол

«Бавария» и «Ливерпуль» огласили стартовые составы

13 марта в Мюнхене состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Бавария» примет «Ливерпуль».
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

Порошенко анонсировал испытания ракетного оружия у границы с Россией

Обновлено в 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное