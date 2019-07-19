Соединенные Штаты пока не рассматривают возможность введения санкций против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Нет, пока мы такой вариант не рассматриваем», — заявил он.

Трамп решил повременить с санкциями против Турции за С-400

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