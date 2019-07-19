Политика
Трамп решил повременить с санкциями против Турции за С-400REGNUM 18:09
Соединенные Штаты пока не рассматривают возможность введения санкций против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Нет, пока мы такой вариант не рассматриваем», — заявил он.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено в 21:19
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Футбол
Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 21:01
Армия и оружие
За неделю истребители шесть раз поднимались на перехват у границ РФ
Разведку вдоль российской границы вели 28 летательных аппаратов Российские истребители в течении недели шесть раз поднимались на перехват разведчиков у границ РФ, сообщает газета "Красная звезда".
Обновлено в 20:17
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Гаджеты
Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны
Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено в 15:30
Общество
Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Дженнифер Гарнер заподозрили в беременности
Актриса показалась на публике с уже округлившимся животиком. Фанаты Дженнифер Гарнер практически уверены: актриса ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 20:00
Кино
Российский мультик получил награду на фестивале в Польше
Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря".
Обновлено в 13:00
Технологии
В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неустановление российского ПО на смартфонах
По замыслу авторов документа, российские пользователи интернета и услуг связи получат возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Интернет
«Яндекс» научился определять доходы пользователей
Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
Обновлено в 06:12
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
Футбол
Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи»
Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Интернет
Основатель FaceApp ответил на заявление американских политиков
Основатель FaceApp ответил на заявление американских политиков о том, что приложение несет угрозу национальной безопасности Соединенных штатов.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото увеличилось до 33
Число жертв пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото возросло до 33.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Происшествия
Ассанж отказался обжаловать тюремный срок в Англии
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляции на приговор, вынесенный британским судом за нарушение условий освобождения под залог, сообщила Daily Mail.
Обновлено в 14:18
Транспорт
Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу
Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:26
Общество
Жителей Приморья предупредили о тайфуне «Данас» и сильных дождях
22-23 июля ожидается подход к региону тайфуна "Данас" со стороны Японского моря.
Обновлено в 02:06
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48