Политика

Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товарыВести.Ru 18:21

Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter. Повышение пошлин планировалось на 1 марта.
Читать в источнике
Дональд Трамп
Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем. Как результат этих продуктивных переговоров я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАNewInform 18:21

Подробнее о событии

В Минкоммерции КНР заявили о прогрессе в торговых переговорах с США

РИА Новости20:04

Трамп заявил о намерении заключить взаимовыгодную торговую сделку с Китаем

RT на русском22:02

Минкоммерции Китая заявило о прогрессе в торговых переговорах с США

Росбалт21:14

Трамп отложил повышение пошлин против Китая

Взгляд.ру21:44

Трамп назвал торговые переговоры с Китаем «очень продуктивными»

Российская газета17:55

Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары

РБК18:44

СМИ: Китай и США добились значительных успехов в ходе торговых переговоров в Вашингтоне

ТАСС19:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Политика

В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав

Введение электронных прав позволит автомобилистам не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Обновлено в 19:41
Политика

В Молдавии обнародовали предварительные итоги парламентских выборов

Обновлено в 16:37
Происшествия

В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину

20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
Обновлено в 21:19
Происшествия

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

Обновлено в 02:52
Происшествия

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено в 21:10
Происшествия

В Прикамье совершено покушение на депутата Заксобрания от КПРФ

В Соликамске совершено покушение на депутата Заксобрания Прикамья от КПРФ Илью Кузьмина.
Обновлено в 18:27
Происшествия

В Якутии во время пурги пропали три человека

Поиски трех человек, которые заблудились во время пурги в тундре, начались в Якутии, сообщили в понедельник в региональном комитете обеспечения безопасности населения.
Обновлено в 21:36
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Новосибирске

Три пассажира "ВАЗ-2109" погибли и еще трое, в том числе водитель, пострадали в результате столкновения с грузовиком в ночь на понедельник в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Обновлено в 21:47
Кино

Махершала Али получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом

Обновлено в 19:08
Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Политика

Помпео не считает серьезным предупреждение Путина о зеркальных мерах

Госсекретарь США Майк Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента РФ Владимира Путина, по поводу последствий выхода Вашингтона из ДРСМД и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено в 10:56
Экономика

Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию

Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию Ключевая сделка по вхождению Total в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» на $2,5 млрд столкнулась с неожиданными сложностями.
Обновлено в 17:14
Кино

«Человек-паук: Через вселенные» получил «Оскар» за лучший мультфильм

Мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" получил "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".
Обновлено в 21:44
Происшествия

По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн

Американцу, несправедливо приговоренному к тюрьме в 1978 году, выплатят $21 млн.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Бангладеш полиция застрелила угонщика самолета

Пассажир, который, предположительно, пытался угнать самолет, летевший из Бангладеш в Дубай, был застрелен местными силовиками, сообщает Associated Press.
Обновлено в 11:35
Авто

Назван ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков

В честь прошедшего Дня защитника отечества эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших автомобилей «для настоящих мужчин».
Обновлено в 02:22
Происшествия

На время устранения аварии два района в Барнауле остались без воды

Обновлено в 21:51
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Политика

Граждане России высказались о «деле Арашуковых»

По данным исследования, практически две трети граждан РФ (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств.
Обновлено в 22:04
Армия и оружие

Вдова ветерана сирийской компании добилась через суд повышения пенсии

В военкомате посчитали, что льгота ветерана боевых действий в данном случае не распространяется на членов семьи умершего.
Обновлено в 22:15
Происшествия

Полиция Венесуэлы заявила, что поймала провокаторов из Колумбии

Сотрудники службы безопасности Венесуэлы задержали группу колумбийцев, которые участвовали в субботних столкновениях на границе, рассказал РИА Новости представитель Венесуэльской полиции.
Обновлено в 21:11
Общество

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.
Обновлено в 07:38
Футбол

Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено в 16:50
Общество

Американский актер пришел на вручение «Оскара» в платье

Американский актер Билли Портер появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном платье.
Обновлено в 20:24
Футбол

«Ростов» победил «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка

"Ростов" в ответном кубковом матче 1/4 финала победил "Краснодар" (1:0) и вышел в полуфинал турнира.
Обновлено в 12:53
Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

В Петербурге двое пешеходов погибли в результате наезда BMW

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте водитель BMW Х6 выехал на тротуар и врезался в группу пешеходов.
Обновлено вчера в 22:31
Кино

Леди Гага получила Оскар за лучшую песню к фильму «Звезда родилась»

Премия отдана картине "Звезда родилась". Лучшей песней на кинопремии Оскар в 2019 году признана композиция из фильма "Звезда родилась".
Обновлено в 22:31
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

В Москве ограбили наркологическую клинику, принадлежащую певцу Стасу Пьехе и его сестре, сообщил Пятый канал.
Обновлено в 07:24
ещё по теме
Главное