Политика
Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товарыВести.Ru 18:21
Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter. Повышение пошлин планировалось на 1 марта.
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Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем. Как результат этих продуктивных переговоров я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАNewInform 18:21
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