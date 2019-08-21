Политика

Трамп решил отменить право на гражданство по рождениюГазета.Ru 13:22

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление американского лидера. "Мы рассматриваем это всерьез", - сообщил Трамп журналистам.
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