Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление американского лидера. "Мы рассматриваем это всерьез", - сообщил Трамп журналистам.

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

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