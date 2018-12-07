с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По информации издания, данное решение подтвердили три источника.

Политика Политика Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах в интервью газете "Эфимерида тон синдактон".

Армия и оружие Армия и оружие США исключили военный ответ на инцидент в Черном море Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не ведет дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе.

Политика Политика США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Политика Политика Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор

Политика Политика Трюдо прокомментировал задержание финдиректора Huawei в Канаде Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу на канадской территории.

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Политика Политика Адвокат ответил на предложение Ассанжу покинуть посольство Эквадора Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о получении гарантий от Великобритании о том, что Ассанжа не казнят после экстрадиции, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне.

Политика Политика Глава Международной автофедерации вручил Путину именной гоночный шлем Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину гоночный шлем.

Политика Политика Франция мобилизует 89 000 военных на субботние протесты По словам премьер-министра, число военных в Париже на протестах 8 декабря составит 8000 человек.