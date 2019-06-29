Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 в ОсакеNews.ru вчера в 14:12

с чего всё началось

После чего принц быстро обернулся в другую сторону и поймал взглядом уже отошедшего Трампа, который с улыбкой на лице кивнул бен Сальману, сообщил в Twitter «Аль-Арабия». Встреча лидеров стран G20 прошла 28–29 июня в японской Осаке.

Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 в Осаке

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