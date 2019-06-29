Политика
Трамп разыграл саудовского принца на G20Известия 19:36
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии. Видео шутки опубликовал саудовский новостной портал «Хабр аль-Аджиль».
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с чего всё началось
Как видно на кадрах, опубликованных в «Твиттере» новостного портала «Хабр аль-Аджиль», американский лидер идет к своему месту в зале заседаний и по пути слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца, который быстро поворачивает голову, но не в ту сторону.БИЗНЕС Online15:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
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