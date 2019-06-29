Трамп разыграл саудовского принца на G20Известия 19:36

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии. Видео шутки опубликовал саудовский новостной портал «Хабр аль-Аджиль».

Общество В России утвержден список запрещенных к содержанию животных В России утвержден список запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Общество Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.

Происшествия Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.

Политика Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводков «Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию», — приводит РИА Новости слова Путина.

Общество Япония возобновила коммерческий лов китов Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.

Происшествия На Аляске самолет врезался в гору Отмечается, что самолет врезался в гору на северном берегу озера Терн.

Политика Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Шоу-бизнес Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.

Происшествия В центре Москвы загорелся двухэтажный дом Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Гаджеты Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.

Игры Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.

Общество Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Космос Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.

Авто Составлен топ-10 самых популярных китайских кроссоверов в России Названа десятка самых популярных китайских кроссоверов в России. Рейтинг опубликовало агентство «Автостат-инфо».

Общество Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.

Политика Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.

Энергетика Действие соглашений, призванных регулировать цены на топливо в РФ, заканчивается в июне Действие соглашений между властями и нефтекомпаниями по топливному рынку, которые регулировали в том числе цены, завершается в июне; эксперты считают, что при этом не возникает предпосылок для резкого роста цен на и их динамика останется в пределах инфляции.