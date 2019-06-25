Трамп разрешил компаниям США торговать с HuaweiГазета.Ru 11:25

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Business Insider.

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