Политика

Трамп разрешил компаниям США торговать с HuaweiГазета.Ru 11:25

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Business Insider.
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США позволят Huawei покупать американское оборудование

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Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином санкции США против Huawei

РЕН ТВвчера в 21:02
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Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000

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«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
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После взрыва газа во Владимирской области возбуждено уголовное дело

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На торжественном ужине на саммите G20 внимание присутствующих привлек белый термостакан, который использовал президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 14:24
Культура

18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США

Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество

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Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Происшествия

Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Футбол

Мавритания набрала первое очко на Кубке Африки в матче против Анголы

Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче второго тура групповой стадии Кубка Африки. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Обновлено в 12:22
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Футбол

«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»

Встреча, прошедшая в субботу на МСА «Локомотив», завершилась победой хозяев поля со счетом 9:1. В составе российской команды Михаил Агеев и Николай Титков оформили по дублю, а по мячу забили Виктор Демьянов, Егор Карев, Николай Поярков, Никита Желтиков и Никита Глушков.
Обновлено в 12:06
Политика

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Политика

В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции

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Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

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Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
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В воде на пляже «Дружба» в Ростове обнаружили обыкновенных глистов

Обыкновенных глистов обнаружили в воде у пляжа "Дружба" в Ростове-на-Дону.
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Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США

Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона.
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В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
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Полузащитник сборной Германии и «Реала» Тони Крос выразил уверенность в успешном выступлении бундестим на чемпионате Европы по футболу в 2020 году.
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Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина.
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Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

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