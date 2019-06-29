Политика
Трамп разрешил компаниям США торговать с HuaweiГазета.Ru 11:25
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Business Insider.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Музыка
Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав «На-На»
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
Обновлено в 16:16
Общество
Медведев утвердил список запрещенных для содержания животных
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Обновлено в 16:21
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
Путин и Абэ обсудят мирный договор
Обновлено в 06:11
Наука
Карибские моллюски оказались способны выжить в подкисленном океане
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым
Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Политика
Трамп пообещал не продолжать торговую войну с Китаем
Не вводить новые пошлины на китайские товары обещал президент США Дональд Трамп 29 июня на встрече с Си Цзиньпином в Осаке на полях G20, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 06:33
Общество
Москва установила температурный антирекорд
Обновлено в 13:45
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика
Саакашвили заявил о допуске его партии на выборы в Раду
Ранее суд удовлетворил иск партии к избиркому, изначально отказавшему кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборы.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».
Обновлено в 13:15
Футбол
Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол
«Амьен» предложил трёхлетний контракт экс-защитнику «Динамо» Хольмену
По информации источника, «Амьен» накануне предложил трёхлетний контракт 27-летнему шведскому защитнику, который ранее покинул «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка
Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
Обновлено в 14:26
Здоровье
Ученые рассказали о вреде сладкого для будущего детей
Французские диетологи провели масштабное исследование и рассказали о вреде сладкого для здоровья детей.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика
Президент Кипра получил перелом бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Общество
Московский бар «Молодость» обвинили в поощрении домогательств
В ночь с 28 на 29 июня в московском баре «Молодость» произошел инцидент – посетитель стал грубо домогаться до девушки по имени Айжан – потрогал за грудь, после просьбы так не делать – переключился на ягодицы.
Обновлено в 13:35
Экономика
Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года
С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.
Обновлено в 13:00
Политика
Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января
Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу
Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Музыка
Вышла новая песня Уитни Хьюстон
Премьера песни Уитни Хьюстон "Higher Love" состоялась 27 июня 2019 года.
Обновлено в 14:37