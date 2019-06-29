Политика

Трамп разрешил американским компаниям работать с HuaweiНакануне.Ru 13:02

Ранее Минторговли США снесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список. Трамп изменил официальную позицию после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. На пресс-конференции он сказал журналистам, что разрешает американским компаниям торговать с Huawei.
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Американские компании нашли лазейку в запрете Трампа на сотрудничество с Huawei

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