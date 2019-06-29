Политика
Трамп разрешил американским компаниям работать с HuaweiНакануне.Ru 13:02
Ранее Минторговли США снесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список. Трамп изменил официальную позицию после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. На пресс-конференции он сказал журналистам, что разрешает американским компаниям торговать с Huawei.
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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Обновлено в 21:54
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Общество
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Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
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