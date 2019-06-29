Политика

Трамп разрешил американским компаниям работать с HuaweiНакануне.Ru 13:02

Ранее Минторговли США снесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список. Трамп изменил официальную позицию после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. На пресс-конференции он сказал журналистам, что разрешает американским компаниям торговать с Huawei.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Huawei могут вычеркнуть из черного списка США. Трамп разрешил продавать компании американское оборудование

Фонтанка.Ру15:48

Американские компании нашли лазейку в запрете Трампа на сотрудничество с Huawei

ЭКД27 июня в 01:18

Трамп заявил о переговорах с Китаем по поводу Huawei

Известия05:09

Трамп заявил, что США позволят Huawei приобретать американскую продукцию

ТАСС04:54

Трамп: США разрешат Huawei продавать оборудование при отсутствии угроз

RT на русском04:25

Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином санкции США против Huawei

РЕН ТВвчера в 21:02

Трамп разрешил компаниям США торговать с Huawei

Газета.Ru11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Общество

Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации

Обновлено в 06:38
Музыка

Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 19:47
Музыка

Объявлены победители конкурса Чайковского

Обновлено 27 июня в 19:01
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Общество

Детей из пострадавших от наводнения районов отправят в летние лагеря

Президент России Владимир Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области.
Обновлено в 15:29
Происшествия

В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме

Обновлено в 21:25
Политика

Путин проводит встречу с Меркель на саммите G20

Президент России Владимир Путин встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Космос

Впервые удалось обнаружить формирование экзопланеты на раннем этапе

Обновлено вчера в 12:59
Политика

Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Здоровье

Лучшая из детских. Поликлиника в Обручевском получила городской грант

Именно поликлинике № 10 в этом году дали городской грант как самой лучшей из детских.
Обновлено в 14:11
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 21:54
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Обновлено в 08:59
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Обновлено в 17:37
Наука

Аналог ботокса оказался эффективен в борьбе против малярийных комаров

Ученые смогли получить нейротоксин, аналогичный по свойствам ботоксу, который может стать эффективным средством при борьбе с малярийными комарами.
Обновлено в 18:13
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 17:36
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Общество

Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет

Обновлено в 20:54
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг

Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Игры

Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры

Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Спорт

Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019

Обновлено в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное