Политика
Трамп разрешил американским компаниям работать с HuaweiНакануне.Ru 13:02
Ранее Минторговли США снесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список. Трамп изменил официальную позицию после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. На пресс-конференции он сказал журналистам, что разрешает американским компаниям торговать с Huawei.
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Политика
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Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
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Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Путин и Абэ обсудят мирный договор
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Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
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Происшествия
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Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
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Футбол
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Стартовала квалификация на Гран-при Австрии
На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым.
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Футбол
Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым
Во время интервью вмешался Карпин.
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Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
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Цены на бензин после разморозки вырастут выше инфляции — эксперт
Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Общество
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У вас появится желание разнообразить свою жизнь, именно поэтому вы начнете искать новые увлечения.
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Футбол
Ледесма забил свой первый гол в MLS. Видео
В середине второго тайма аргентинский форвард сделал счет 1:4. Это первый мяч Ледесмы в MLS.
Обновлено в 17:32
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Здоровье
Джамалудин Гаджиибрагимов провел выездной прием граждан в Буйнакске
В субботу, 29 июня министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов выслушал жителей Буйнакска во время выездного приема граждан.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Общество
Почему жены и мужья изменяют друг другу - ученые дают ответ
Суперспособность женщин Согласно работе ученых из Университета Западной Австралии, 22% женщин и 28% мужчин изменяли постоянным партнерам.
Обновлено в 14:00
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика
Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено в 17:45
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
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Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в государственный избирком подписи документы для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено в 14:02
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Радулова осталась с двумя детьми без жилья в Турции
Организаторы мероприятия присвоили большую часть денежных средств, из-за чего гимнастку вместе с детьми выселили из отеля.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
Футбол
Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»
Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Технологии
Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства
Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
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