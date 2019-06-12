Политика
Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»Коммерсантъ 14:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
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Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Музыка
Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи
Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
«Реал» подписал защитника «Лиона» Ферлана Менди
Обновлено в 14:44
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Происшествия
Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова
Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом Джеймсом
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дэниелом Джеймсом.
Обновлено в 10:45
Политика
Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео
Обновлено 10 июня в 16:57
Происшествия
Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в Москве
В Москве на несогласованной акции в поддержку ранее выпущенного на свободу журналиста Ивана Голунова задержаны 200 человек.
Обновлено в 09:20
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Сестрорецке начался крупный пожар
В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером в среду начался пожар.
Обновлено в 12:26
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
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В ДТП в Дагестане погибли три человека
Двое взрослых и один ребенок погибли, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане.
Обновлено в 06:50
Игры
The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch
Обновлено вчера в 20:19
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено 10 июня в 06:53
Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»
Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть
Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
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Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39
Здоровье
Названы самые странные и редкие болезни
Недуг встречается у 1 из 5 человек.В 2002 году медики открыли «Моргеллонову болезнь», при которой на теле появляются зудящие язвы, а человек ощущает под кожей двигающихся насекомых.
Обновлено в 09:55
Общество
Петросян уточнил, сколько в Москве бедных
Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
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Максим Виторган едет на встречу с Константином Богомоловым
Обновлено в 02:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял, чтобы я не убивал его
Ранее News.ru писал, что Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором.
Обновлено в 10:46
Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 11:48
Политика
Шефчович обсудит транзит газа с Новаком и Силуановым 13 июня
Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.
Обновлено вчера в 07:40