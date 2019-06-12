Политика

Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»Коммерсантъ 14:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
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