Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»РБК 15:58

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

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