Президент США Дональд Трамп рассказал о возможных действиях в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что власти США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

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