Политика
Изначально США планировали отправить свой контингент в Сирию только на три месяца, но в итоге американские вооруженные силы пребывали там несколько лет, передает ФАН сообщение президента США Дональда Трампа, опубликованное в твиттере.
Газета.Ru15:06
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Политика
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