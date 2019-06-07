Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемыLenta.ru 19:21
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво». Его слова передает «Интерфакс». По словам Трампа, США стараются сделать отношения с Россией хорошими.
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Экономика
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Происшествия
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Политика
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований
В законе отмечается, что в ходатайстве о продлении ареста должны указываться сведения о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения бизнесмена под стражу или последнего продления меры пресечения, а также основания для нового продления срока содержания под стражей.
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг
Обновлено в 04:53
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Иран выразил надежду на устойчивость перемирия в Идлибе
Тегеран надеется, что вступивший в силу режим прекращения огня, объявленный правительством Сирии в провинции Идлиб, сохранит устойчиврость.
Обновлено в 07:38
Наука
Специалисты изучили способы охоты летучих мышей
Обновлено вчера в 12:41
Политика
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Суд продлил арест бывшего табачного дистрибутора Худояна
По словам адвоката, арест продлен вопреки медицинским показаниям обвиняемого, а также «с целью оказания давления» на господина Худояна со стороны обвинения.
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Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
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В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
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Финляндия ужесточает правила выдачи виз в России
Финляндия с 1 сентября ужесточает требования к документам при подаче заявления на визу в России.
Обновлено вчера в 04:15
Футбол
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В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
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Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
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Бутилированная вода поможет сохранить здоровье россиян
Для решения одной из острых российских проблем, потребуется бутилированная вода, сообщает DEITA.
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