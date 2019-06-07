Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемыLenta.ru 19:21

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво». Его слова передает «Интерфакс». По словам Трампа, США стараются сделать отношения с Россией хорошими.
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