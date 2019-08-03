Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

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