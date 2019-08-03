Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преградыРИА Новости вчера в 20:01
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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Шоу-бизнес
Алиса Салтыкова едва не довела маму до обморока
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
В Швеции суд освободил американского рэпера A$AP Rocky из-под стражи
В Швеции освободили из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky, обвиняемого по делу об уличной драке.
Обновлено в 01:35
Авто
В сети появились изображения российского электрокара Zetta
Первые изображения новинки, производство которой начнется уже в декабре, появились в патентной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме
Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В районе Павелецкого вокзала произошел пожар
Ранее появлялась информация о том, что в центре столицы уже сегодня произошел один пожар. Происшествие зафиксировано на улице Дубининской.
Обновлено в 01:05
Политика
В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 00:11
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД
Министерство иностранных дел опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:51
Армия и оружие
Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии
На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено 01 августа в 03:57
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 01:05
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Наука
Созданы первые квантовые источники света
Обновлено вчера в 08:48
Общество
В Осинниках испекли самый большой в мире вишнёвый рулет
В Осинниках кондитеры установили кулинарный рекорд — испекли самый большой в мире вишнёвый рулет весом свыше тонны и длиною почти в 135 метров.
Обновлено вчера в 21:09
Космос
Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области предотвратило вооружённое нападение на воинскую часть.
Обновлено вчера в 04:11
Кино
Умер композитор Баррингтон Фелунг
Премьера фильма состоялась в 1987 году. За него композитор получил номинацию на премию BAFTA.
Обновлено вчера в 09:21
Гаджеты
Realme 8 августа представит смартфон с 64-Мп камерой
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Сильно поругалась с мужем. Мне больно»
Образу жизни, который ведет 34-летняя Айза Анохина, завидуют многие поклонники. Бизнесвумен проводит все свободное время на Бали.
Обновлено вчера в 17:30
Энергетика
Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»
Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено вчера в 11:38
Наука
Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг
Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Авто
NIO и Razer построили электрический кроссовер для геймеров
На выставке ChinaJoy компании показали ориентированную на киберспортсменов версию электрического кроссовера ES6 под названием Night Explorer Limited Edition.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах
Обновлено вчера в 23:18
Хоккей
Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Huawei Nova 5i Pro
Смартфон Huawei Nova 5i Pro поступает в официальные продажи.
Обновлено вчера в 09:34
Транспорт
Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено вчера в 05:36