Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преградыРИА Новости вчера в 20:01

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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RT на русскомвчера в 20:46

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Трамп заявил об исчезновении препятствия для хороших отношений с Россией

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Трамп назвал «мертвым» препятствие для хороших отношений с Россией

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Политика

США объявили о введении новых санкций против России по делу Скрипалей

Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
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Умерла певица Александра Стрельченко

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Путин подписал закон об увеличении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
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В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация

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Глюкоза написала пост о ненависти

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Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России

Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.
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ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

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Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
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Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым

Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24.
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Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу

«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
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Трамп анонсировал введение новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год.
Обновлено 01 августа в 14:56
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В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
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СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

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Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера

Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
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Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
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Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Грибы в Алтайском крае могут быть опасны из-за дыма от лесных пожаров в Сибири

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Алиса Салтыкова едва не довела маму до обморока

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Компания General Motors и китайский автогигант SAIC начали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva новой генерации 27 июня.
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