Энергетика

Трамп рассказал о звонке в Эр-Рияд для понижения цен на нефть
РБК
19:38

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.
РБК19:38

Подробнее о событии

Трамп рассказал об истинной причине падения цен на нефть

News.ru21:51

Трамп: цена на нефть начала падать после беседы с саудовским руководством

Московский Комсомолец22:07

WP: цены на нефть упали после беседы Трампа с саудовскими властями

Газета.Ru20:22

Трамп назвал причину падения цен на нефть

Российская газета19:58

Трамп рассказал о звонке в Эр-Рияд для понижения цен на нефть

РБК19:38

Дональд Трамп заявил, что цены на нефть стали падать после его звонка руководству Саудовской Аравии

Эхо Москвы19:25

Трамп заявил, что цена на нефть начала падать после его беседы с саудовским руководством

ТАСС18:37
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Энергетика

В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку

По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 22:49
Энергетика

Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии

К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.
Обновлено в 17:37
Энергетика

Дворкович: Россию устраивает нынешний уровень цен на нефть

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страну устраивает нефть по цене около $70 за баррель.
Обновлено в 15:59
Энергетика

Добыча «Мечела» в 2018 году ожидается на 2-5% ниже года ранее

Добыча угля «Мечелом» в 2018 году составит 19,5-20 млн тонн, сообщил глава компании Олег Коржов в ходе телефонной конференции для инвесторов.
Обновлено в 21:05
Энергетика

Экономист: Все ждут обвала цены на нефть до 30 долларов за баррель

Все ждут обвала, понимают, что он может быть — 30 долларов за баррель.
Обновлено в 11:08
Энергетика

Рекордная добыча нефти в США угрожает дальнейшим снижением цен

Напомним, что в конце марта 2017 года коммерческие запасы сырой нефти в США достигли рекордного объема в 536 млн баррелей (ProFinance.ru: 10 лет назад, например, они были ниже 300 млн баррелей).
Обновлено в 16:56
Энергетика

Бразильский Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8%

Бразильский государственный нефтегазовый гигант Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8% благодаря запуску производства на платформе P-69 месторождения Лула, сообщила компания.
Обновлено в 20:20
Энергетика

Венесуэла отклонила план BP по покупке доли Total SA в газовом проекте

Предложение BP PLC приобрести 49%-ную долю Total SA в газовом проекте в Венесуэле было отклонено министерством нефти этой страны в октябре, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.
Обновлено в 10:27
Энергетика

Минэнерго может предложить меры по ускорению разработки шельфа в РФ

Минэнерго в 2019 году может предложить меры по ускорению разработки участков на шельфе РФ.
Обновлено в 06:15
Энергетика

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.
Обновлено в 10:29
Энергетика

В Австралии планируется строительство загрязняющего атмосферу завода

Австралийская нефтяная компания Woodside Petroleum подала заявку на строительство крупнейшего в стране завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в 425 км к северу от города Брума, не предоставив при этом план сокращения вредных выбросов или компенсации ущерба.
Обновлено в 10:03
Энергетика

На газификацию Кировской области выделят в 3,6 раз больше денег

После сегодняшней рабочей встречи Алексей Миллер заявил, что финансирование программы газификации области в 2019 году вырастет в 3,6 раза по сравнению с текущем годом, то есть с 235 млн рублей до 850 млн.
Обновлено в 09:54
Энергетика

Цены на бензин растут из-за своп-сделок с участием перекупщиков

По мнению экспертного сообщества и журналистов, своп-схемы с участием посредников и сбытового подразделения «Газпромнефти» порождает две проблемы.
Обновлено в 08:47
Энергетика

После смены поставщика газа в Краснодаре цены на топливо не вырастут

Потребители не ощутят каких-то изменений, просто произойдет смена поставщика — вместо «Краснодар горгаза» поставкой будет заниматься «Газпром межрегионгаз Краснодар», а все останется точно таким же — потребители будут получать счета и оплачивать их любым удобным способом — наличными, через личный кабинет и так далее.
Обновлено в 12:43
Энергетика

Мексика сделала одно из 4 крупнейших открытий углеводородов в мире за последние 10 лет

Мексиканский Pemex увеличил в три раза оценку ресурсов открытого год назад месторождения Ixachi на востоке страны, сообщила компания.
Обновлено в 15:18
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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