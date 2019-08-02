с чего всё началось

США с 1 сентября намерены усилить торговое давление на Китай. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов. Также Трамп написал в Twitter, что США ожидают продолжения диалога с КНР по торговому соглашению.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика Путин запретил выдавать микрокредиты под залог жилья Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать гражданам займы под залог жилья.

Происшествия Тушивший пожары самолет разбился во Франции Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.

Общество Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.

Политика Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключить соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.

Политика Посольство США предупредило об опасностях поездок на Украину В посольстве граждан США призвали быть бдительными и избегать мест массового скопления людей и общественных мероприятий, находясь на Украине в течение месяца.

Авто Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном В октябре текущего года на заводе FAW и Toyota в Поднебесной сойдет с конвейера версия кроссовера RAV4 с более глобальными изменениями.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали ходатайство об условно-досрочном освобождении Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении.

Происшествия В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Политика Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Происшествия В США от передозировки наркотиков скончалась внучка Роберта Кеннеди Роберт Кеннеди был родным братом 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в Далласе в 1963 году.

Футбол РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".

Музыка Джон Траволта станцевал танго вчетвером в клипе Питбуля Американский исполнитель Питбуль выпустил 2 августа 2019 года новый сингл и клип "3 to Tango".

Политика Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию 26 июля министерство иностранных дел Румынии страны заявило, что не может разрешить транзит из-за санкций, введенных против РФ (после присоединения Крыма в 2014 году Евросоюз ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в гражданских, и в военных целях).

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Армия и оружие В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Финансы Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.

Космос Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку» Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.

Экономика Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

Энергетика Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью» Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.