Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с ИраномРИА Новости 09:27

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
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Трамп заявил, что Иран хочет переговоров с США

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Газета.Ru11:20

Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном

РИА Новости10:23
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Политика

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

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В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.
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Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
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«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Обновлено в 07:03
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Трамп может обсудить с Путиным «вмешательство» в выборы

Президент США Дональд Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.
Обновлено в 10:50
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Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео

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В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
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На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
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Обновлено вчера в 18:20
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Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
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Сильный ветер повалил деревья на улице Менжинского и проспекте Московском.
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Гимнастка Аверина выиграла второе золото на Европейских играх

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Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву

Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
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