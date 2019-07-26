Политика
Трамп рассказал о скором введении налога на французское виноМосковский Комсомолец 17:20
Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции. Сборы будут введены в ответ на французский налог в 3% на цифровые сервисы, такие как Facebook, Amazon и Google.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:05, Вашингтон
Общество
Родственники 108-летней британки рассказали секрет её долголетия
Близкие женщины рассказали, в чём заключается секрет её долголетия, передаёт РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.
Обновлено в 16:14
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Футбол
В «Уфе» заявили, что Антон Заболотный хочет играть у них
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» спортивный функционер сказал, что нападающий хочет играть в «Уфе», но нужно учитывать и желания сине-бело-голубых.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Власти Подмосковья поддержат родителей новорожденных четверняшек
Власти Подмосковья окажут поддержку семье Михайловых, в которой родились четверо детей, заявил губернатор Андрей Воробьев.
Обновлено в 10:46
Спорт
Ефимова выиграла золото чемпионата мира
Сборная России по плаванию выиграла первую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:23
Музыка
Spice Girls воссоединятся ради 50-летия фестиваля в Гластонбери
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
Топилин допустил продление программы маткапитала после 2021 года
Программа действует в России с 2007 года. По указу президента РФ Владимира Путина её действие ранее было продлено до конца 2021 года.
Обновлено в 04:44
Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено в 18:53
Политика
Мадуро поблагодарил Россию, Китай, Индию и Турцию
Благодарность российским, китайским, индийским и турецким специалистам за помощь в развитии экономики выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед согражданами.
Обновлено в 19:58
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Здоровье
Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT
Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 13:24
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Технологии
Сбербанк персонализировал свои банкоматы
Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано.
Обновлено в 07:24
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Происшествия
Под Павловском вечером встали электрички
Несколько электричек из Петербурга встали на путях вечером в пятницу, 26 июля. Пассажиры сидели в вагонах на жаре уже около получаса.
Обновлено в 12:59
Общество
Росстат: средняя зарплата врачей по России составляет 79,2 тыс. рублей
Средняя заработная плата врачей и медицинских работников с высшим образованием в России составляет 79,2 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
«Нафтогаз» опроверг новость Reuters о коротком контракте с «Газпромом»
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении годового контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку
Обновлено в 15:02
Авто
В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Спорт
Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио
Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Политика
МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом
МИД России выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг Игоря Зайцева, которого Вена обвинила в тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской Республике", но комментировать ее не видит смысла.
Обновлено в 13:38
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Кино
«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате
Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33