Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7РИА Новости 06:33
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7, передает агентство Блумберг.
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Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
Обновлено в 12:00
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Грозном закидали камнями поезд из Петербурга
Обновлено в 10:59
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Пожар потушен рядом с ЦНИИмаш в Королеве
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено вчера в 02:45
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС
Отправившийся в четверг к МКС транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции в назначенное время.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Происшествия
На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Почему не стоит жить выше 7 этажа, выяснили учёные
Исследователи выяснили, почему людям не стоит жить выше 7 этажа.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено в 11:57
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Космос
Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем
В Научно-производственном объединении автоматики заявили, что ракета «Союз-2.1а» готова к первому пилотируемому запуску с экипажем на борту.
Обновлено 23 августа в 13:16
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Происшествия
В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ
В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
Обновлено в 11:04
Транспорт
Три новых поезда запустили на Сокольнической линии метро
Обновлено в 06:39
Происшествия
Казаки избили россиянина в Геленджике
Обновлено в 10:52