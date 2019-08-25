Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7, передает агентство Блумберг.

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

Политика Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич» Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика В России предложили вернуть смертную казнь Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Происшествия В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево "Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.

Гаджеты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.

Музыка Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.

Политика Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7 Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС Отправившийся в четверг к МКС транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции в назначенное время.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Политика Украина снизила поставки российского дизеля в два раза Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Происшествия На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Единоборства Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.

Космос Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем В Научно-производственном объединении автоматики заявили, что ракета «Союз-2.1а» готова к первому пилотируемому запуску с экипажем на борту.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Происшествия В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.