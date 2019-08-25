Политика

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7РИА Новости 06:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7, передает агентство Блумберг.
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Трамп раскрыл подробности работы по возвращению России в G7

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RT на русском06:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
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