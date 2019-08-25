Политика

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7РИА Новости 06:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7, передает агентство Блумберг.
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Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

РИА Новости06:33

Трамп сообщил о работе над вопросом о возвращении России в G7

РБК08:56

Трамп считает, что присоединение России к G7 будет носить позитивный характер

ТАСС06:50

Трамп раскрыл подробности работы по возвращению России в G7

Газета.Ru10:19

Трамп рассказал о поддержке возвращения России в G7

Lenta.ru06:30

Трамп рассказал об обсуждении возвращения РФ в G7

РЕН ТВ06:22

Трамп рассказал о работе над включением России в G7

RT на русском06:16
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Нападающий армейцев Федор Чалов забил на 66-й минуте, а не 73-й отдал голевую передачу на Николу Влашича.
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку

В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36
Хоккей

«Северсталь» обыграла «Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге

ХК «Сочи» и «Северсталь» выясняли отношения в матче турнира имени Николая Пучкова.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Культура

Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы

Обновлено в 10:24
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» увезли с кукурузного поля – фото

Специалисты полностью вывезли с кукурузного поля в Московской области все части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Эксперт рассказал о способах снизить вред от смартфона

Сотрудник малайзийского университета Perdana University Эрна Фариза Мохд Пут объяснила, как уменьшить вредное воздействие мобильных телефонов на организм человека.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Монако» упустил победу над «Нимом»

25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним».
Обновлено в 11:06
Происшествия

Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад

24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Космос

Назначена дата повторной стыковки «Союза» с МКС

Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) назначил дату перестыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС), о чем уже проинформировали экипаж корабля.
Обновлено вчера в 14:23
Кино

Опубликован первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»

О возможном продолжении сериала стало известно осенью 2018 года. Ожидается, что фильм расскажет о дальнейшей судьбе Пинкмана.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:16
Происшествия

В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту

Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Политика

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Происшествия

В массовой драке мигрантов в Кельне погиб уроженец Сомали

В Кельне минувшей ночью произошла массовая драка, в которой участвовало от 10 до 15 мигрантов, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:27
Политика

Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль

«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Политика

В США российский пулемет признали лучшим в мире

В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
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Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Политика

В России предложили вернуть смертную казнь

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
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NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

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Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
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Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше

Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие

Дональд Трамп намерен провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп задумался над проведением еще одной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 07:58
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