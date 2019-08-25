Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7, передает агентство Блумберг.

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

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