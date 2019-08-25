Политика

Трамп рассказал о позициях лидеров по присоединению России к G7Газета.Ru 06:00

Как отметил Трамп, не называя имен, среди лидеров оказались те, кто хочет присоединения России к переговорам на саммите. Однако, он подчеркнул, что на данный момент страны не пришли к общему решению. "Дискуссии по этому вопросу идут", - добавил Трамп.
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Трамп раскрыл подробности работы по возвращению России в G7

Газета.Ru10:19

Трамп сообщил о работе над вопросом о возвращении России в G7

РБК08:56

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

РИА Новости06:33

Трамп считает, что присоединение России к G7 будет носить позитивный характер

ТАСС06:50

Трамп рассказал о поддержке возвращения России в G7

Lenta.ru06:30

Трамп рассказал об обсуждении возвращения РФ в G7

РЕН ТВ06:22

Трамп рассказал о работе над включением России в G7

RT на русском06:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Энергетика

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии

Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

В Абхазии состоялись выборы президента

Обновлено в 13:58
Культура

Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию

Обновлено в 02:39
Футбол

Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»

«Удинезе» одержал победу над «Миланом» в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.
Обновлено в 14:02
Политика

Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Обновлено в 02:38
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек

У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.
Обновлено в 10:04
Политика

Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

Проект "Циклон-4" начался еще полтора десятка лет назад. Украина работает над ним совместно с Бразилией.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

7-летняя дочка певицы Славы растет «двойником» своей мамы

Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки».
Обновлено в 13:59
Происшествия

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

Обновлено в 11:57
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына

Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
Обновлено в 00:00
Религия

Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие.
Обновлено в 12:16
Общество

В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе»

Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.
Обновлено в 14:13
Политика

Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»

Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 05:30
Хоккей

«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

Обновлено в 10:56
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel

Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В Барселоне эвакуировали пляж из-за найденного взрывного устройства

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Высший пилотаж на истребителях Су-57 показали на видео

Видео с тренировкой пилотов смогли заснять жители поселка Жуковский – вероятно, Су-57 отрабатывают программу для грядущего авиасалона МАКС-2019, который откроется для посетителей 27 августа.
Обновлено в 12:03
Здоровье

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
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