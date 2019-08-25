Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки». Об этом, как сообщает ТАСС, Трамп сказал перед встречей с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 во Франции.

Трамп рассказал о работе над включением России в G7

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