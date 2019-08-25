Политика
Трамп рассказал о работе над включением России в G7RT на русском 06:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки». Об этом, как сообщает ТАСС, Трамп сказал перед встречей с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 во Франции.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Экономика
Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд
Обновлено 23 августа в 03:34
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено 23 августа в 11:37
Происшествия
В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких
По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 07:33
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Обновлено 23 августа в 02:53
Политика
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России на саммит
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Кравчук назвал недостатки Порошенко
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Виктории Бони женился во второй раз
Экс-бойфренд Виктории Бони — бизнесмен Пьер Андрюран женился. Об этом свидетельствуют фото из его закрытого Instagram.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Происшествия
Два израильских беспилотника упали в Бейруте
Два израильских беспилотника заметили на окраине Бейрута, заявил представитель шиитского движения «Хезболла», пишет в воскресенье, 25 августа, The Times of Israel.
Обновлено в 02:46
Политика
В Абхазии началось голосование на выборах президента страны
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Американские эксперты заявили, что у России нет средств на создание сверхмощного оружия
Американское издание Foreign Policy выражает сомнение в том, что Россия сможет создать сверхмощное оружие.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Польша и США готовятся подписать соглашение о военном взаимодействии
Лидеры Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита последнего в Варшаву 31 августа - 2 сентября могут подписать соглашение о двустороннем военном взаимодействии.
Обновлено в 07:20
Политика
Трамп отказался давать Джонсону советы по выходу Британии из ЕС
По итогам двусторонних переговоров на саммите G7 во французском Биаррице главу Белого дома спросили, какой совет он бы дал Джонсону по выходу Британии из Евросоюза.
Обновлено в 05:24
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Кино
Disney снимет мультфильм «Райя и последний дракон» в стилистике юго-восточной Азии
Обновлено в 07:53
Авто
В Австралии представлен мотоцикл с V8
Инженеры крайне редко используют двигатели V8 при разработке мотоциклов.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом
Обновлено в 06:37