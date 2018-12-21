с чего всё началось

У меня только что был долгий и продуктивный разговор с президентом Эрдоганом из Турции. Мы обсудили ИГИЛ, совместное участие в Сирии, а также медленный и скоординированный вывод войск США из этого района. Спустя долгие годы они возвращаются домой.

Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.

Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ

Армия и оружие Армия и оружие В США испытали две «царь-бомбы»

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало видео учений Ту-160 и Ту-95 На видео показаны кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолеты Боевики «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) осваивают технические средства, которыми можно сбивать пассажирские самолеты.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский флот в Азовском море пополнил новый катер Малый катер UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы, сообщает «Украинский военный портал».

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ обстреляли окрестности Донецка – СЦКК

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились кадры попадания ПТУР в сделанный в США БМП LAV-25 Недавно в Сети опубликовали видеозапись боевых действий в Йемене, на кадрах которой можно увидеть попадание ракетного снаряда по произведенному в США БМП LAV-25.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: в Египте назначен новый глава военной разведки Как отмечает агентство, Мегавер ранее занимал должность заместителя главы военной разведки, командующего 2-й полевой армией и военного атташе в посольстве Египта в Вашингтоне.

Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.

Армия и оружие Армия и оружие В США назвали главного претендента на пост министра обороны Как передает Life, также в числе фаворитов на пост министра — действующий министр ВМС США, главный специалист по военно-морской логистике Ричард Спенсер и министр ВВС США Хизер Уилсон.

Армия и оружие Армия и оружие Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.

Армия и оружие Армия и оружие Эпидемия кори в рядах ВСУ приняла угрожающие масштабы Из-за страха украинских командиров получить дисциплинарное взыскание, эпидемия в рядах украинских вооруженных формирований приняла угрожающие масштабы, - рассказал Даниил Безсонов.

Армия и оружие Армия и оружие «Аномальная тишина»: ВСУ неожиданно прекратили обстрелы в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские дети смастерили новогодние поделки Сирийские дети своими руками нарисовали и склеили новогодние ёлки.