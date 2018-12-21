Армия и оружие
Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
RT на русском12:14
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У меня только что был долгий и продуктивный разговор с президентом Эрдоганом из Турции. Мы обсудили ИГИЛ, совместное участие в Сирии, а также медленный и скоординированный вывод войск США из этого района. Спустя долгие годы они возвращаются домой.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 12:14
с чего всё началось
Перед тем как объявить о решении вывести американских военных из Сирии, президент США Дональд Трамп поговорил со своим турецким коллегой и союзником по НАТО Реджепом Эрдоганом по телефону и предупредил его об этом, сообщает The Washington Post.РБК03:36
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