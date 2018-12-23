Армия и оружие
Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ
Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГRT на русском12:14
Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
RT на русском12:14
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Армия и оружие
В США испытали две «царь-бомбы»
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе
Как сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, служащий 14-й механизированной бригады наехал на минно-взрывное заграждение и был тяжело ранен, потому что ехал в пьяном виде за рулем.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Британия заявила о возрождении «Аль-Каиды» и угрозе новых терактов
На фоне разгрома группировки «Исламское государство» в Сирии происходит возрождение ее грозной и полузабытой предшественницы — «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ).
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео учений Ту-160 и Ту-95
На видео показаны кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Украинский флот в Азовском море пополнил новый катер
Малый катер UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы, сообщает «Украинский военный портал».
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Уничтожающая БМП LAV-25 советская управляемая ракета попала на видео
В Сети появилось видео того, как советская противотанковая управляемая ракета уничтожает боевую машину пехоты LAV-25.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
СЦКК: украинские бойцы обстреляли из зениток населенные пункты ДНР
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Reuters: в Египте назначен новый глава военной разведки
Как отмечает агентство, Мегавер ранее занимал должность заместителя главы военной разведки, командующего 2-й полевой армией и военного атташе в посольстве Египта в Вашингтоне.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Курдские отряды освободили более тысячи пленных из рук исламистов
Более тысячи заложников, находящихся в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), рассказал командир курдских отрядов, руководивший операцией 23 декабря агентству Firat.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV
Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В США назвали главного претендента на пост министра обороны
Как передает Life, также в числе фаворитов на пост министра — действующий министр ВМС США, главный специалист по военно-морской логистике Ричард Спенсер и министр ВВС США Хизер Уилсон.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Рука об руку: Индия и Китай провели совместные учения
Заявление об окончании совместных 12-дневных антитеррористических учений Индии и Китая сделали представители китайского командования 23 декабря, сообщает Синьхуа.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию
Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны
Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
Новейшие Су-34 преодолели ПВО «противника» на минимальной высоте и уклонились от атаки: видео
Прежде чем поразить цели на полигоне, экипажи 24 и 34 «сушек» преодолели системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование и полет на предельно малых высотах.
Обновлено вчера в 07:05