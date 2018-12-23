Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.

Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ

Армия и оружие Армия и оружие В США испытали две «царь-бомбы»

Армия и оружие Армия и оружие Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе Как сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, служащий 14-й механизированной бригады наехал на минно-взрывное заграждение и был тяжело ранен, потому что ехал в пьяном виде за рулем.

Армия и оружие Армия и оружие Британия заявила о возрождении «Аль-Каиды» и угрозе новых терактов На фоне разгрома группировки «Исламское государство» в Сирии происходит возрождение ее грозной и полузабытой предшественницы — «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ).

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало видео учений Ту-160 и Ту-95 На видео показаны кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский флот в Азовском море пополнил новый катер Малый катер UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы, сообщает «Украинский военный портал».

Армия и оружие Армия и оружие Уничтожающая БМП LAV-25 советская управляемая ракета попала на видео В Сети появилось видео того, как советская противотанковая управляемая ракета уничтожает боевую машину пехоты LAV-25.

Армия и оружие Армия и оружие СЦКК: украинские бойцы обстреляли из зениток населенные пункты ДНР

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: в Египте назначен новый глава военной разведки Как отмечает агентство, Мегавер ранее занимал должность заместителя главы военной разведки, командующего 2-й полевой армией и военного атташе в посольстве Египта в Вашингтоне.

Армия и оружие Армия и оружие Курдские отряды освободили более тысячи пленных из рук исламистов Более тысячи заложников, находящихся в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), рассказал командир курдских отрядов, руководивший операцией 23 декабря агентству Firat.

Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.

Армия и оружие Армия и оружие В США назвали главного претендента на пост министра обороны Как передает Life, также в числе фаворитов на пост министра — действующий министр ВМС США, главный специалист по военно-морской логистике Ричард Спенсер и министр ВВС США Хизер Уилсон.

Армия и оружие Армия и оружие Рука об руку: Индия и Китай провели совместные учения Заявление об окончании совместных 12-дневных антитеррористических учений Индии и Китая сделали представители китайского командования 23 декабря, сообщает Синьхуа.

Армия и оружие Армия и оружие Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.

Армия и оружие Армия и оружие Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.