Армия и оружие
Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ
Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГRT на русском12:14
Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
RT на русском12:14
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Армия и оружие
В США испытали две «царь-бомбы»
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты
Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Опубликовано новое видео полетов Ту-95 и Ту-160 Дальней авиации
Министерство обороны опубликовало ролик с полетами ракетоносцев Дальней авиации.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе
Как сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, служащий 14-й механизированной бригады наехал на минно-взрывное заграждение и был тяжело ранен, потому что ехал в пьяном виде за рулем.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Украинский флот в Азовском море пополнил новый катер
Украинский флот в Азовском море пополнило новое судно.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Уничтожающая БМП LAV-25 советская управляемая ракета попала на видео
В Сети появилось видео того, как советская противотанковая управляемая ракета уничтожает боевую машину пехоты LAV-25.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Сирийские военные нашли у боевиков американские ракеты от ПТРК TOW
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
СЦКК: украинские бойцы обстреляли из зениток населенные пункты ДНР
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
В ходе спецоперации в Египте ликвидировали 14 боевиков
Как сообщается, в ходе проведения спецоперации в районе, где, как предполагалось, скрывались боевики, было уничтожено 8 человек, принадлежащих к экстремистским группировкам.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Уточнены ориентиры завтрашнего дня
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко совершил рабочую поездку по ряду предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых ознакомился с ходом выполнения работ в интересах военного ведомства и провёл совещания, посвящённые актуальным вопросам выполнения гособоронзаказов.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV
Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Трамп назначил Патрика Шанахана временным главой Пентагона
Брутер считает, что дальнейшая судьба Шанахана как исполняющего обязанности министра обороны зависит от развития ситуации в Сирии.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию
Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Рука об руку: Индия и Китай провели совместные учения
Заявление об окончании совместных 12-дневных антитеррористических учений Индии и Китая сделали представители китайского командования 23 декабря, сообщает Синьхуа.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
В российском мотострелковом батальоне в Приднестровье подвели итоги миротворческой деятельности за год
Мотострелковый батальон Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, выполнявший с октября 2017 по октябрь 2018 года задачи по поддержанию мира в Зоне безопасности в составе Совместных миротворческих сил, подвёл итоги миротворческой деятельности.
Обновлено в 16:00