Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.

Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ

Армия и оружие Армия и оружие В США испытали две «царь-бомбы»

Армия и оружие Армия и оружие В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео полетов Ту-95 и Ту-160 Дальней авиации Министерство обороны опубликовало ролик с полетами ракетоносцев Дальней авиации.

Армия и оружие Армия и оружие Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе Как сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, служащий 14-й механизированной бригады наехал на минно-взрывное заграждение и был тяжело ранен, потому что ехал в пьяном виде за рулем.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский флот в Азовском море пополнил новый катер Украинский флот в Азовском море пополнило новое судно.

Армия и оружие Армия и оружие Уничтожающая БМП LAV-25 советская управляемая ракета попала на видео В Сети появилось видео того, как советская противотанковая управляемая ракета уничтожает боевую машину пехоты LAV-25.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские военные нашли у боевиков американские ракеты от ПТРК TOW

Армия и оружие Армия и оружие СЦКК: украинские бойцы обстреляли из зениток населенные пункты ДНР

Армия и оружие Армия и оружие В ходе спецоперации в Египте ликвидировали 14 боевиков Как сообщается, в ходе проведения спецоперации в районе, где, как предполагалось, скрывались боевики, было уничтожено 8 человек, принадлежащих к экстремистским группировкам.

Армия и оружие Армия и оружие Уточнены ориентиры завтрашнего дня Заместитель министра обороны Алексей Криворучко совершил рабочую поездку по ряду предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых ознакомился с ходом выполнения работ в интересах военного ведомства и провёл совещания, посвящённые актуальным вопросам выполнения гособоронзаказов.

Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп назначил Патрика Шанахана временным главой Пентагона Брутер считает, что дальнейшая судьба Шанахана как исполняющего обязанности министра обороны зависит от развития ситуации в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.

Армия и оружие Армия и оружие Рука об руку: Индия и Китай провели совместные учения Заявление об окончании совместных 12-дневных антитеррористических учений Индии и Китая сделали представители китайского командования 23 декабря, сообщает Синьхуа.