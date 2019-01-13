Состояние американской экономики превосходит все другие страны, тогда как темпы роста экономики Китая сокращаются, а российская экономика находится не в лучшем состоянии. Такую точку зрения озвучил в субботу президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп считает, что никто не может бросить вызов американской экономике

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