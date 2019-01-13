Политика
Никто не может бросить вызов американской экономике, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 января.
Известиявчера в 23:31
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«Никто даже рядом не стоял». Трамп заявил о превосходстве американской экономики
Life.ruвчера в 23:00
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Футбол
Марадона успешно перенес операцию на желудке
Легендарный футболист Диего Марадона успешно перенес операцию в связи с осложнениями после бандажирования желудка (хирургического лечения ожирения), сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова пустят в производство
Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:06
Космос
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
Обновлено вчера в 03:53
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено вчера в 19:43
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Хоккей
Шайба Панарина принесла «Коламбусу» победу в матче НХЛ с «Вашингтоном»
"Коламбус" обыграл в овертайме "Вашингтон" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
На Украине загорелся нефтехимический завод
На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Летевший в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута
Обновлено в 00:19
Политика
Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Экипаж «КамАз-мастера» сожалеет об инциденте на ралли «Дакар»
Экипаж "КамАз-мастера" сожалеет об инциденте на ралли "Дакар" и готов оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо, говорится в сообщении российской команды.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (СДС) заявили, что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей
Овечкину зашили рану руки во время матча с «Коламбусом»
В конце первого периода капитан Вашингтона Александр Овечкин получил открытый порез на руке. Россиянин досрочно покинул скамейку запасных.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
На границе США и Мексики нашли десятиметровый туннель
Обновлено вчера в 22:31
Общество
HeadHunter составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами
Вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в январе, составленный сайтом по поиску работы HeadHunter.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
В конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа и Путина
Сопредседатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгель опубликовал заявление, из которого следует, что комитет намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Япония создаст ударные самолеты электронной войны
Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает 13 января газета «Иомиури».
Обновлено вчера в 20:43
Автоспорт
«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»
Ранее экипаж команды "КАМАЗ-мастер" навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона "Дакар".
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено 10 января в 03:37
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Киевский храм с могилой основателя Москвы может отойти Константинополю
Президент Украины Петр Порошенко и глава новой украинской церкви Епифаний побывали в храме Спаса на Берестове в Киеве, где покоится основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Машину начальника антиэкстремистского центра обстреляли в Ингушетии
В Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
Израиль атаковал два подземных объекта ХАМАС в секторе Газа
Истребители военно-воздушных сил Израиля атаковали два подземных объекта палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Рейтинг Трампа снизился на фоне рекордного шатдауна в США
Согласно последнему опросу издания The Hill и исследовательской компании HarrisX, в январе рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа составил 44%.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
National Interest описал «кошмар» США с участием России и Китая
Ранее Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира.
Обновлено вчера в 21:01
Хоккей
Три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Баффало»
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
Поправки в украинский Уголовный кодекс о квалификации сексуальных преступлений вызвали широкий общественный резонанс среди украинцев и породили множество шуток.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
При обрушении угольной шахты в Китае погибли 19 человек
В китайской провинции Шэньси в результате обрушения крыши угольной шахты погибли 19 человек.
Обновлено вчера в 19:15