Политика
Никто не может бросить вызов американской экономике, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 января.
Известиявчера в 23:31
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«Никто даже рядом не стоял». Трамп заявил о превосходстве американской экономики
Life.ruвчера в 23:00
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 05:44, Ашберн
Политика
В Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа и Путина
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о своих планах провести слушания по встречам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Политика
«Независимые греки» выходят из коалиционного правительства Греции
После встречи с премьером Камменос заявил журналистам, что поблагодарил Ципраса за четыре года сотрудничества, в ходе которых правительство в составе партий СИРИЗА и АНЭЛ вывели страну из меморандумов с международными кредиторами.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что в течение последних 36 часов израильские ВВС атаковали цели в Сирии.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Политика
Союз России и Китая окрестили «американским кошмаром»
Как отмечает The National Interest, американские аналитики долгое время со скептицизмом относились к возможности более глубокого сотрудничества между Москвой и Пекином, однако в настоящее время вопрос о том, как ответить на продолжающееся сближение двух своих главных конкурентов, является для США сложнейшим.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством
В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны
Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Киев отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Президент Украины Петр Порошенко передаст Константинопольскому патриархату храм Спаса на Берестове, в котором находится могила основателя Москвы князя Юрия Долгорукого.
Обновлено в 04:50
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
В ЛНР назвали фейком сообщение Киева о задержании луганского танкиста
Ранее штаб операции объединенных сил заявил о задержании бывшего танкиста «54-й танковой бригады» ЛНР.
Обновлено в 05:26
Политика
Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
В Донбассе в 2018 году на минах подорвались 25 украинских военных
Обновлено в 04:45
Политика
В Белоруссии потребовали ограничить трансляцию российских каналов
Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) по итогам заседания приняла заявление, в котором объявила 2019-й годом белорусского языка и призвала всех жителей республики изучать и совершенствовать владение им в условиях активизации «информационных атак против» страны.
Обновлено в 05:02