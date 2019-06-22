Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с СШАRT на русском вчера в 20:28
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». «Но я не собираюсь этого делать», — отметил Трамп. 20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:36, Вашингтон
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
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Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП
В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Биткоин пробил психологическую отметку
Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:00
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Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
Происшествия
В Испании собирают деньги на похороны погибшей российской девочки
Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала собирать деньги на похороны погибшей в окрестностях Барселоны российской девочки.
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Шоу-бизнес
Дочь Алсу покорила всех своим талантом
Микелла Абрамова выложила новый пост в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени
Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации.
Обновлено вчера в 04:04
Игры
Бета-тестирование Halo: Reach на PC стартует на будущей неделе
Обновлено вчера в 09:27
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье
Американка похудела на 209 кг и смогла встать с дивана
Женщина сбросила более 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана без чужой помощи.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Кремль назвал инцидент в Тбилиси русофобской провокацией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент русофобской провокацией.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным
Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе
ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Технологии
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено вчера в 03:02
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено вчера в 06:15
Культура
Плюнувшую на Россию Ротару ждут с распростертыми объятиями у Лукашенко
Обновлено вчера в 08:11