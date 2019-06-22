Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с СШАRT на русском вчера в 20:28

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». «Но я не собираюсь этого делать», — отметил Трамп. 20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.
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«Невиданные разрушения»: Трамп охарактеризовал возможную войну США с Ираном

РЕН ТВвчера в 23:19

Трамп сформулировал позицию по войне с Ираном

Газета.Ruвчера в 19:36

Трамп сообщил о возможных последствиях войны США и Ирана

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Трамп рассказал о нежелании развязывать войну с Ираном

Lenta.ruвчера в 20:06

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

RT на русскомвчера в 20:28

Трамп заявил о нежелании вступать в войну с Ираном

ТАССвчера в 19:29

Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США

РИА Новостивчера в 19:13
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:36, Вашингтон
Общество

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России

Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Политика

Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика

Биткоин пробил психологическую отметку

Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
Происшествия

В Испании собирают деньги на похороны погибшей российской девочки

Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала собирать деньги на похороны погибшей в окрестностях Барселоны российской девочки.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Дочь Алсу покорила всех своим талантом

Микелла Абрамова выложила новый пост в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени

Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации.
Обновлено вчера в 04:04
Игры

Бета-тестирование Halo: Reach на PC стартует на будущей неделе

Обновлено вчера в 09:27
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье

Американка похудела на 209 кг и смогла встать с дивана

Женщина сбросила более 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана без чужой помощи.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Кремль назвал инцидент в Тбилиси русофобской провокацией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент русофобской провокацией.
Обновлено вчера в 06:07
Политика

Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным

Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе

ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Политика

В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Технологии

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено вчера в 03:02
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено вчера в 06:15
Культура

Плюнувшую на Россию Ротару ждут с распростертыми объятиями у Лукашенко

Обновлено вчера в 08:11
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