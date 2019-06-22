Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с СШАRT на русском 20:28

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». «Но я не собираюсь этого делать», — отметил Трамп. 20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.
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Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

RT на русском20:28

Трамп сообщил о возможных последствиях войны США и Ирана

РБК20:12

Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США

РИА Новости19:13

Трамп сформулировал позицию по войне с Ираном

Газета.Ru19:36

Трамп заявил о нежелании вступать в войну с Ираном

ТАСС19:29

Трамп не хочет войны с Ираном, которая может принести невиданные разрушения

РЕН ТВ19:27

Трамп рассказал о нежелании развязывать войну с Ираном

Lenta.ru20:06
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Политика

В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Экономика

Стоимость новых кораблей для ВМС Канады выросла на 10 млрд долларов

Строительство новых 15 военных кораблей для ВМС Канады обойдется дороже на 10−14 млрд канадских долларов, заявил зампредседателя канадского парламента по вопросам бюджета Ив Жиру, передает Radio-Canada.
Обновлено в 20:40
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Здоровье

В Госдуме предложили включить в нацпроекты психиатрию

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич заявил, что он настаивает на включении в нацпроект "Здравоохранение" психиатрии, что позволило бы обеспечить реконструкцию действующих больниц.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Слон атаковал работника зоопарка в Канаде

Обновлено в 22:05
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты чиновников

Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Huawei подала иск к министерству торговли США

Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Политика

Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России

Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 19:48
Хоккей

«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019

Обновлено в 20:20
Космос

Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС

Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено в 20:43
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Обновлено в 21:18
Космос

SpaceX испытала 27 двигателей ракеты Falcon Heavy

Испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошли на площадке 39A Космического центра Кеннеди в США.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу на западе Москвы

Пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел подтвердила, что ведется поиск неизвестного мужчины, устроившего стрельбу в районе Кунцево.
Обновлено в 17:13
Футбол

ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника

Центральный защитник Звонимир Шарлия может перейти из хорватского футбольного клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА.
Обновлено в 11:37
Общество

В Бурятии падает количество детсадов и педагогов

Обеспеченность детсадами в Бурятии долгие годы остается одной из главных проблем. Власти обещают исправить проблему едва ли не каждый год.
Обновлено в 20:00
Космос

Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли

В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Политика

В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Здоровье

В Свердловской области не хватает прививок от бешенства

В Свердловской области сложился дефицит вакцин против бешенства.
Обновлено в 05:40
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Экономика

Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:21
Общество

Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам

Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.
Обновлено в 07:03
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