Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с СШАRT на русском 20:28
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». «Но я не собираюсь этого делать», — отметил Трамп. 20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:03, Вашингтон
Политика
В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Экономика
Стоимость новых кораблей для ВМС Канады выросла на 10 млрд долларов
Строительство новых 15 военных кораблей для ВМС Канады обойдется дороже на 10−14 млрд канадских долларов, заявил зампредседателя канадского парламента по вопросам бюджета Ив Жиру, передает Radio-Canada.
Обновлено в 20:40
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Здоровье
В Госдуме предложили включить в нацпроекты психиатрию
Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич заявил, что он настаивает на включении в нацпроект "Здравоохранение" психиатрии, что позволило бы обеспечить реконструкцию действующих больниц.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Слон атаковал работника зоопарка в Канаде
Обновлено в 22:05
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты чиновников
Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Huawei подала иск к министерству торговли США
Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Политика
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России
Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 19:48
Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено в 20:43
Космос
SpaceX испытала 27 двигателей ракеты Falcon Heavy
Испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошли на площадке 39A Космического центра Кеннеди в США.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу на западе Москвы
Пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел подтвердила, что ведется поиск неизвестного мужчины, устроившего стрельбу в районе Кунцево.
Обновлено в 17:13
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника
Центральный защитник Звонимир Шарлия может перейти из хорватского футбольного клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА.
Обновлено в 11:37
Общество
В Бурятии падает количество детсадов и педагогов
Обеспеченность детсадами в Бурятии долгие годы остается одной из главных проблем. Власти обещают исправить проблему едва ли не каждый год.
Обновлено в 20:00
Космос
Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли
В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Политика
В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Здоровье
В Свердловской области не хватает прививок от бешенства
В Свердловской области сложился дефицит вакцин против бешенства.
Обновлено в 05:40
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Экономика
Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:21
Общество
Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам
Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.
Обновлено в 07:03