Трамп рассказал о попытке госпереворота в СШАLenta.ru 13:30

Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности. Решение о начале расследования было незаконным.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Трамп рассказал о попытке госпереворота в США

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