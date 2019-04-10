Политика
Трамп рассказал о попытке госпереворота в СШАLenta.ru 13:30
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета The Washington Post.
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Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности. Решение о начале расследования было незаконным.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 10:31
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Трамп заявил, что расследование о сговоре с Россией было попыткой госпереворота в США
Комсомольская правда10:33
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Общество
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Политика
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Обновлено в 12:41
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Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии
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Обновлено в 05:52
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Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
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Происшествия
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Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
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Получившая замечание от Володина депутат объяснила мат в соцсетях
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