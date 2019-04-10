Политика

Трамп рассказал о попытке госпереворота в СШАLenta.ru 13:30

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета The Washington Post.
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Дональд Трамп
Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности. Решение о начале расследования было незаконным.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 10:31

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