Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале RT.

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

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