Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в РоссиюРИА Новости 10:15
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале RT.
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Ранее глава Незалежной разместил фото с одесского пляжа, где он сидит на лежаке в компании главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 08:39
Футбол
Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника
Обновлено в 12:45
Общество
В Волгограде отмечают День Воздушно-десантных войск
2 августа в России отмечают День ВДВ. В этом году воздушно-десантные войска празднуют свой 89-й день рождения.
Обновлено в 08:00
Политика
Рябков об американских санкциях: не удивили
Новый пакет антироссийских санкций, который ввели США, уже не удивляет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 10:54
Энергетика
Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»
Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено в 11:38
Политика
Троллинг в высоких кабинетах: Кличко и Богдан устроили битву мемов
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свою реакцию на «троллинг» главы Офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Израиль и США пригрозили России новой ракетой
Эксперты согласились, что отныне "практически на все виды российских ракет у Израиля теперь есть противоядие", передает "Свободная пресса".
Обновлено в 06:25
Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Кино
В сети появился трейлер военной драмы «1917»
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Дипломаты России и Южной Кореи обсудили инцидент с самолетами Ту-95МС
Замглавы российского МИД Игорь Моргулов и помощник замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу обсудили инциденты с самолетами России в Японском море и задержанным в КНДР судном.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса
В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено в 10:11
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин вывел 5-летнего сына на велопрогулку в Юрмале
Телеведущий проводит летний отпуск в Юрмале с Примадонной. В поездку супруги взяли с собой 5-летних близнецов Гарри и Лизу.
Обновлено в 11:07
Авто
Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California
После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45
Политика
Суд в Киеве обязал ГБР завести дело на спикера Верховной рады
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать расследование в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:51
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Политика
Сеул исключит Японию из списка «доверенных партнеров»
Сеул намерен предпринять зеркальные ответные меры в отношении Японии, которая усилила контроль за поставками в Южную Корею электронных компонентов, исключив ее из списка «благонадежных» покупателей.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте
В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
Политика
Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию
26 июля министерство иностранных дел Румынии страны заявило, что не может разрешить транзит из-за санкций, введенных против РФ (после присоединения Крыма в 2014 году Евросоюз ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в гражданских, и в военных целях).
Обновлено вчера в 15:56