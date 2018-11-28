Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.

Трамп рассказал о контактах с Эр-Риядом для понижения цен на нефть

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