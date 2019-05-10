Политика

Трамп рассказал о худшем директоре ФБР в историиИзвестия 05:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми был худшим руководителем за всю историю существования бюро. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
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Трамп назвал Коми худшим главой ФБР после обвинений в нарушении закона

РБКвчера в 23:46

Трамп назвал Коми худшим директором ФБР в истории

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Трамп назвал худшего директора ФБР в истории

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Бывший глава ФБР назвал испортивших репутацию «российского дела»

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Бывший директор ФБР заявил о препятствии Трампа правосудию

Московский Комсомолецвчера в 22:34

Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию

ТАССвчера в 22:01

Дональд Трамп назвал Джеймса Коми худшим главой ФБР

Говорит Москва00:17
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Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Космос

Можно увидеть пятна на Солнце: в Новокузнецке открыли планетарий

Обновлено в 04:17
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой»

По данным Gonfialarete, 36-летний игрок обратился к своему товарищу Фабиу Коэнтрау, выступающему за "Риу Аве", предложив ему 600 тысяч евро за победу в грядущем матче с "Бенфикой".
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на критику Виторгана о праздновании 9 мая

Обновлено в 04:38
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск

Ранее "Ведомости" сообщили, что Михаил Бабич, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста посла России в Белоруссии, может перейти на работу в администрацию президента.
Обновлено в 05:21
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус

Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:04
Гаджеты

Дисплей Apple Watch Series 4 назван лучшим в мире

Дисплей Apple Watch Series 4 имеет высокое качество изображения, отличные показатели энергопотребления и узкие рамки.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году

По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

Роспотребнадзор дал рекомендации, как переносить жару.
Обновлено в 02:56
Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Обновлено в 02:45
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Во время бракоразводного процесса с женой Дарьей игрок «Спартака» Денис Глушаков, которого обязали платить крупную сумму алиментов, решил не подписывать разрешение на выезд их старшей дочери за рубеж.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Политика

Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Общество

Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Обновлено вчера в 01:36
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На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Путешествия

Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом

Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37
Футбол

«Семак в лицо мне сказал: «Вы нас предали». Интервью человека, воспитавшего тренера «Зенита», Безродного, Юрана и Гамулу

В трех часах езды от Санкт-Петербурга, в эстонском Силламяэ, почти полтора десятилетия тренирует Вадим Добижа, у которого Сергей Семак играл в луганском спортивном училище с двенадцати до шестнадцати лет.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
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James Comey
Американский адвокат
Американский государственный деятель, директор Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2013 года по 9 мая 2017 года.
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