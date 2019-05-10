Трамп рассказал о худшем директоре ФБР в историиИзвестия 05:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми был худшим руководителем за всю историю существования бюро. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Трамп рассказал о худшем директоре ФБР в истории

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