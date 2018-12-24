Саудовская Аравия согласилась потратить деньги, необходимые для восстановления Сирии, вместо США. Видите? Разве не прекрасно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановлению своих соседей, вместо великой страны США, которая находится на расстоянии в 5000 миль. Спасибо Саудовской Аравии!

По словам Трампа, Саудовская Аравия согласилась помочь соседней стране вместо США. Американский президент также поблагодарил арабскую страну за такой шаг.

Политика Политика Арестованный украинский моряк передал письмо из СИЗО Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.

Происшествия Происшествия В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию 16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent упала более чем на 6% Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.

Политика Политика Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.

Происшествия Происшествия Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.

Политика Политика В Киеве предрекли утрату документов об «украинском Крыме» Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что с разрывом договора о дружбе с Россией не останется ни одного документа о том, что «Крым украинский».

Политика Политика Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.

Происшествия Происшествия Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 222 человек. 28 человек пропали без вести, 840 — ранены.

Политика Политика Трамп рассказал о готовности Саудовской Аравии помочь Сирии По словам Трампа, Саудовская Аравия согласилась помочь соседней стране вместо США.

Финансы Финансы Падение индексов Dow Jones и Nasdaq стало максимальным за 10 лет Недельное падение фондовых индексов Dow Jones и Nasdaq составило 6,9% и 8,4% соответственно.

Происшествия Происшествия В результате атаки в Кабуле погибли не менее 28 человек По меньшей мере 28 человек погибли, еще трое получили ранения в результате атаки боевиков у правительственного здания в Кабуле, сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.

Космос Космос Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе» Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».

Происшествия Происшествия Глава РАО прокомментировал сообщения о сделке Федотова со следствием Руководитель Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев считает попыткой манипуляции общественным мнением слухи о якобы заключенной экс-главой РАО Сергеем Федотовым сделке со следствием.

Общество Общество На Сицилии активизировался вулкан Этна В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.

Происшествия Происшествия На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита

Происшествия Происшествия ФСИН: в мордовской колонии № 14 использовался рабский труд Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила информацию об использовании рабского труда в мордовской исправительной колонии № 14.

Происшествия Происшествия СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо.

Происшествия Происшествия Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.

Хоккей Хоккей Хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке после поражения в матче КХЛ «Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. После игры между хоккеистами уфимской команды произошел конфликт — как сообщает «СЭ», нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин подрались друг с другом в раздевалке.

Происшествия Происшествия В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов

Футбол Футбол «Ты шутишь». Линекер по-русски троллит президента Трампа в Твиттере Бывший форвард сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке.

Политика Политика Трамп: нахожусь в Белом доме в полном одиночестве Президент США в своём Twitter рассказал, что находится в Белом доме и ждёт представителей Демократической партии, чтобы разрешить ситуацию с финансированием мер по обеспечению безопасности на границах.

Единоборства Единоборства UFC 232 перенесли из-за допинг-теста Джонса Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 232 перенесён из Лас-Вегаса в Калифорнию из-за положительной допинг-пробы американца Джона Джонса.

Политика Политика В Финляндии началось строительство «Северного потока-2» Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

Политика Политика Медведев сменил руководителя Росстата Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.

Происшествия Происшествия Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае Трехлетний мальчик прошел около трех километров и самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае.

Авто Авто АвтоВАЗ выпустит восемь новых моделей до 2026 года АвтоВАЗ намерен до 2026 года выпустить восемь новых моделей и девять фейслифтов.

Культура Культура Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда

Политика Политика Россия ответила на претензии Белоруссии Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.