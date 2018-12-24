Саудовская Аравия согласилась потратить деньги, необходимые для восстановления Сирии, вместо США. Видите? Разве не прекрасно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановлению своих соседей, вместо великой страны США, которая находится на расстоянии в 5000 миль. Спасибо Саудовской Аравии!

По словам Трампа, Саудовская Аравия согласилась помочь соседней стране вместо США. Американский президент также поблагодарил арабскую страну за такой шаг.

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