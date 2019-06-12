Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в ОсакеКоммерсантъ вчера в 16:17

Мы не видим никаких конкретных сигналов, кроме того, что мы иногда слышим от представителей США. Но контакты на таком уровне, как правило, не готовятся путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободной манере.

Американская сторона ожидает, что президент США Дональд Трамп встретится на саммите G20 со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Осаке

Армия и оружие Американский генерал заявил, что ВСУ «остановили русских» В своём интервью американский генерал заявил, что США и НАТО будут «всегда выступать против незаконной аннексии Крыма».

Политика На место конфликта в Кизляре прибыли дагестанские и чеченские силовики Напомним, что на окраине Кизляра неизвестные установили дорожный знак, обозначавший, что дорога, ведущая из города в сторону Чечни, пролегает через территорию Шелковского района Чеченской Республики На место конфликта в Кизляре прибыли дагестанские и чеченские силовики, сообщил "АиФ Дагестан" источник в силовых структурах республики.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

Происшествия В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.

Технологии WhatsApp грозит своим пользователям судами Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.

Космос Британские ученые утверждают, что Земля движется вокруг Солнца по квадратной орбите Американские астрономы недавно утверждали, что гравитация Венеры и Юпитера способна изменять орбиту Земли через 400 тысяч лет, провоцируя глобальное потепление.

Политика Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился с визитом в Иран, где встретится с президентом ИРИ Хасаном Роухани и верховным лидером республики Али Хаменеи.

Происшествия Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.

Происшествия Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.

Политика В Молдавии начали драку министр и глава полиции В Кишиневе произошла потасовка с участием нового главы МВД и начальником полиции. Перерасти в полноценную драку ей не дали полицейские.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Музыка Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.

Хоккей Букмекеры: «Бостон» завоюет Кубок Стэнли Завтра «Бостон» и «Сент-Луис» в Бостоне сыграют седьмой матч финала Кубка Стэнли, в котором определится обладатель трофея.

Космос Фестиваль «108 минут» пройдет в честь дня рождения музея космонавтики Космический фестиваль под названием «108 минут», а именно столько длился первый в мире космический полёт, пройдет в областном центре в будущую субботу, 15 июня.В Музее космонавтики готовится насыщенная программа, рассчитанная на все категории посетителей.

Общество В Нью-Йорке впервые прошел «Пушкинский диктант» "Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Общество Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.

Политика Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.

Футбол Россия — Кипр 1:0 Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.

Гаджеты Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.

Общество Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Происшествия Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово В городе Кстово Нижегородской области эвакуировали более 400 человек из-за возгорания кровли музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо».