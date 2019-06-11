Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20RT на русском вчера в 14:14

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

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