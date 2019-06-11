Политика

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20RT на русском вчера в 14:14

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
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Белый дом заявил о намерении Трампа встретиться с Путиным на саммите G20

Взгляд.рувчера в 13:21

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Осаке

Коммерсантъвчера в 16:17

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

RT на русскомвчера в 14:14

Малвэни заявил, что распрей в аппарате Белого дома стало меньше

ТАССвчера в 17:37

В Белом доме подтвердили, что рассчитывают на встречу Путина и Трампа на G20

Life.ruвчера в 12:59

Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином

РИА Новостивчера в 12:45

Белый дом рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Осаке

Московский Комсомолецвчера в 12:32
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество

Стометровый флаг России пронесли по центру Нижнего Новгорода

Флаг России длиной 100 метров пронесли по Большой Покровской в День России, сообщает корреспондент РИА «Время Н». Мероприятие прошло одновременно с парадом народов, живущих в Нижегородской области.
Обновлено в 07:34
Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором

Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президента

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Космос

Исследование: гора на Церере создана из вулканической грязи

Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

На шествии в поддержку Ивана Голунова начались задержания

Обновлено в 06:08
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Политика

Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Футбол

Мбаппе забил первые 100 голов в карьере раньше, чем Роналду и Месси

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против Андорры (4:0) забил свой 13-й гол за национальную сборную и 100-й – в профессиональной карьере.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Обновлено в 10:46
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Футбол

Воры ограбили дома Зидана и Иско

Дома главного тренера мадрдского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника Иско были ограблены.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Германии задержали уроженца Косово по подозрению в финансировании ИГ*

Уроженец самопровозглашенной республики Косово задержан в ФРГ по запросу генпрокуратуры, он подозревается в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика

Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине

Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.
Обновлено в 11:16
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика

Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана

Рамзан Кадыров призвал во вторник жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации в связи с ситуацией на границе двух субъектов РФ.
Обновлено вчера в 16:03
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Политика

Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.
Обновлено в 10:11
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию

МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено в 11:11
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях

Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Политика

Путин обсудил подготовку к саммиту ШОС с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к предстоящим позднее на этой неделе саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 10:35
Экономика

Чистая прибыль Inditex в I квартале 2019-2020 фингода выросла до 734 млн евро

Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (закончился 30 апреля) увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим фингодом, до 734 миллионов евро, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:29
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Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
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