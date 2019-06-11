Политика
Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20RT на русском вчера в 14:14
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
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Общество
Стометровый флаг России пронесли по центру Нижнего Новгорода
Флаг России длиной 100 метров пронесли по Большой Покровской в День России, сообщает корреспондент РИА «Время Н». Мероприятие прошло одновременно с парадом народов, живущих в Нижегородской области.
Обновлено в 07:34
Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн
Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 22:42
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором
Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Космос
Исследование: гора на Церере создана из вулканической грязи
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Футбол
Мбаппе забил первые 100 голов в карьере раньше, чем Роналду и Месси
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против Андорры (4:0) забил свой 13-й гол за национальную сборную и 100-й – в профессиональной карьере.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Футбол
Воры ограбили дома Зидана и Иско
Дома главного тренера мадрдского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника Иско были ограблены.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Германии задержали уроженца Косово по подозрению в финансировании ИГ*
Уроженец самопровозглашенной республики Косово задержан в ФРГ по запросу генпрокуратуры, он подозревается в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине
Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.
Обновлено в 11:16
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика
Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана
Рамзан Кадыров призвал во вторник жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации в связи с ситуацией на границе двух субъектов РФ.
Обновлено вчера в 16:03
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Политика
Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу
"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.
Обновлено в 10:11
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию
МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Политика
Путин обсудил подготовку к саммиту ШОС с членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к предстоящим позднее на этой неделе саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 10:35
Экономика
Чистая прибыль Inditex в I квартале 2019-2020 фингода выросла до 734 млн евро
Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (закончился 30 апреля) увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим фингодом, до 734 миллионов евро, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:29